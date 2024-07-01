Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Белгород без света: жалуются на «внешнее воздействие»

Мир 10:30   01.07.2024
Оксана Горун
Белгород без света: жалуются на «внешнее воздействие»

В соседнем с Харьковом российском городе Белгород — блэкаут. По сообщениям россСМИ и местных telegram-каналов, в городе не работают светофоры и пропадает интернет.

«В Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом», — сообщили около 9 утра 1 июля пропагандисты российского государственного информагентства «РИА Новости». А позже уточнили: проблемы со светофорами и электричеством в Белгороде связаны с «внешним технологическим воздействием».

Скриншот

Белгородские telegram-каналы информируют, что «аварийное отключение электроэнергии» продлится примерно до 13:00.

Скриншот

О ракетной опасности, которая после начала повторного российского вторжения в Харьковскую область стала в Белгороде практически нормой, будут предупреждать с помощью мобильных громкоговорителей.

Скриншот

Местный губернатор Гладков обещает озвучить подробности об отключении в 12 часов дня.

«Стоит заметить, что этим утром министерство обороны россии отчиталось, с выдержкой и придыханием о том, что в ходе ночной атаки неких дронов-камикадзе, якобы залетавших со стороны Украины, была пресечена эта дерзкая, террористическая атака подлого киевского режима! Результатом этого высокопрофессионального и бескомпромиссного пресечения атаки стало отключение света в Белгородской области на полдня», — прокомментировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Читайте также: Уничтожение ПВО “Панцирь-С” под Белгородом – провал стратегии РФ – BILD

Автор: Оксана Горун
Популярно
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
01.07.2024, 08:58
Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика
Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика
01.07.2024, 09:31
Главные новости Харькова 1 июля: состояние раненых в воскресенье, фронт
Главные новости Харькова 1 июля: состояние раненых в воскресенье, фронт
01.07.2024, 11:33
Два дня РФ обстреливает село на Харьковщине: разрушены дома, исчез свет (фото)
Два дня РФ обстреливает село на Харьковщине: разрушены дома, исчез свет (фото)
01.07.2024, 11:30
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
01.07.2024, 08:26
Полутонную авиабомбу ФАБ-500 скинули на Новую почту в Харькове (фото, видео)
Полутонную авиабомбу ФАБ-500 скинули на Новую почту в Харькове (фото, видео)
30.06.2024, 19:42

Новости по теме:

08:30
Такое было после 24.02.22 — Коваленко о последствиях «наступления на Харьков»
13:26
Уничтожение ПВО «Панцирь-С» под Белгородом — провал стратегии РФ — BILD
23:40
Главные новости Харькова 25.06: «прилеты», 90 наших вернули из плена РФ
14:17
Ракета ЗСУ уничтожила российское ПВО «Панцирь-С» под Белгородом (фото, видео)
09:10
Украинские силы ослабляют ПВО РФ, в том числе в Белгороде, ожидая F-16 — ISW

Вы читали новость: «Белгород без света: жалуются на «внешнее воздействие»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соседнем с Харьковом российском городе Белгород — блэкаут. По сообщениям россСМИ и местных telegram-каналов, в городе не работают светофоры и пропадает интернет".