Белгород без света: жалуются на «внешнее воздействие»

В соседнем с Харьковом российском городе Белгород — блэкаут. По сообщениям россСМИ и местных telegram-каналов, в городе не работают светофоры и пропадает интернет.

«В Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с интернетом», — сообщили около 9 утра 1 июля пропагандисты российского государственного информагентства «РИА Новости». А позже уточнили: проблемы со светофорами и электричеством в Белгороде связаны с «внешним технологическим воздействием».

Белгородские telegram-каналы информируют, что «аварийное отключение электроэнергии» продлится примерно до 13:00.

О ракетной опасности, которая после начала повторного российского вторжения в Харьковскую область стала в Белгороде практически нормой, будут предупреждать с помощью мобильных громкоговорителей.

Местный губернатор Гладков обещает озвучить подробности об отключении в 12 часов дня.

«Стоит заметить, что этим утром министерство обороны россии отчиталось, с выдержкой и придыханием о том, что в ходе ночной атаки неких дронов-камикадзе, якобы залетавших со стороны Украины, была пресечена эта дерзкая, террористическая атака подлого киевского режима! Результатом этого высокопрофессионального и бескомпромиссного пресечения атаки стало отключение света в Белгородской области на полдня», — прокомментировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление Александр Коваленко.