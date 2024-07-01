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Бєлгород без світла: скаржаться на “зовнішній вплив”

Події 10:30   01.07.2024
Оксана Горун
Бєлгород без світла: скаржаться на “зовнішній вплив”

У сусідньому з Харковом російському місті Бєлгород – блекаут. За повідомленнями росЗМІ та місцевих телеграм-каналів, у місті не працюють світлофори та зникає інтернет.

“У Бєлгороді не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом”, – повідомили близько 9-ї ранку 1 липня пропагандисти російського державного інформагентства “РИА Новости”. А пізніше уточнили: проблеми зі світлофорами та електрикою в Бєлгороді пов’язані із “зовнішнім технологічним впливом”.

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Бєлгородські телеграм-канали інформують, що “аварійне відключення електроенергії” триватиме приблизно до 13:00.

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Про ракетну небезпеку, яка після початку повторного російського вторгнення до Харківської області стала в Бєлгороді практично нормою, попереджатимуть за допомогою мобільних гучномовців.

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Місцевий губернатор Гладков обіцяє озвучити подробиці про відключення о 12-й годині дня.

“Варто зауважити, що цього ранку міністерство оборони росії відзвітувало, з витримкою і придихом про те, що в ході нічної атаки якихось дронів-камікадзе, які нібито залітали з боку України, було припинено цю зухвалу, терористичну атаку підлого київського режиму! Результатом цього високопрофесійного та безкомпромісного припинення атаки стало відключення світла в Бєлгородській області на пів дня”, – прокоментував військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сусідньому з Харковом російському місті Бєлгород – блекаут. За повідомленнями росЗМІ та місцевих телеграм-каналів, у місті не працюють світлофори та зникає інтернет".