Бєлгород без світла: скаржаться на “зовнішній вплив”

У сусідньому з Харковом російському місті Бєлгород – блекаут. За повідомленнями росЗМІ та місцевих телеграм-каналів, у місті не працюють світлофори та зникає інтернет.

“У Бєлгороді не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом”, – повідомили близько 9-ї ранку 1 липня пропагандисти російського державного інформагентства “РИА Новости”. А пізніше уточнили: проблеми зі світлофорами та електрикою в Бєлгороді пов’язані із “зовнішнім технологічним впливом”.

Бєлгородські телеграм-канали інформують, що “аварійне відключення електроенергії” триватиме приблизно до 13:00.

Про ракетну небезпеку, яка після початку повторного російського вторгнення до Харківської області стала в Бєлгороді практично нормою, попереджатимуть за допомогою мобільних гучномовців.

Місцевий губернатор Гладков обіцяє озвучити подробиці про відключення о 12-й годині дня.

“Варто зауважити, що цього ранку міністерство оборони росії відзвітувало, з витримкою і придихом про те, що в ході нічної атаки якихось дронів-камікадзе, які нібито залітали з боку України, було припинено цю зухвалу, терористичну атаку підлого київського режиму! Результатом цього високопрофесійного та безкомпромісного припинення атаки стало відключення світла в Бєлгородській області на пів дня”, – прокоментував військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.