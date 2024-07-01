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Два дня РФ обстреливает село на Харьковщине: разрушены дома, исчез свет (фото)

Общество 11:30   01.07.2024
Виктория Яковенко
Два дня РФ обстреливает село на Харьковщине: разрушены дома, исчез свет (фото) Фото: «Заря»

29 и 30 июня армия РФ из артиллерии били по селу Барановка Золочевской громады.

В результате обстрелов в населенном пункте уничтожены три частных дома. Кроме этого, пропал свет, энергетики пытаются его восстановить, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

В селе остались 47 жителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 и 30 июня армия РФ из артиллерии били по селу Барановка Золочевской громады.".