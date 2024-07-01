Два дня РФ обстреливает село на Харьковщине: разрушены дома, исчез свет (фото)

29 и 30 июня армия РФ из артиллерии били по селу Барановка Золочевской громады.

В результате обстрелов в населенном пункте уничтожены три частных дома. Кроме этого, пропал свет, энергетики пытаются его восстановить, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

В селе остались 47 жителей.