Два дня РФ обстреливает село на Харьковщине: разрушены дома, исчез свет (фото)
Фото: «Заря»
29 и 30 июня армия РФ из артиллерии били по селу Барановка Золочевской громады.
В результате обстрелов в населенном пункте уничтожены три частных дома. Кроме этого, пропал свет, энергетики пытаются его восстановить, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
В селе остались 47 жителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, обстрел, разбиты, світло, свет, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 11:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 и 30 июня армия РФ из артиллерии били по селу Барановка Золочевской громады.".