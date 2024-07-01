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Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)

Суспільство 11:30   01.07.2024
Вікторія Яковенко
Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото) Фото: “Зоря”

29 та 30 червня армія РФ з артилерії били по селу Баранівка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілів у населеному пункті знищені три приватні будинки. Крім цього, зникло світло, енергетики намагаються його відновити, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

Наразі у селі залишилися 47 мешканців.

Читайте також: ЗС РФ протягом доби на Харківщині руйнували будинки, ферму та пошту

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 та 30 червня армія РФ з артилерії били по селу Баранівка Золочівської громади.".