Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)

29 та 30 червня армія РФ з артилерії били по селу Баранівка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілів у населеному пункті знищені три приватні будинки. Крім цього, зникло світло, енергетики намагаються його відновити, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

Наразі у селі залишилися 47 мешканців.