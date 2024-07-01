Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)
Фото: “Зоря”
29 та 30 червня армія РФ з артилерії били по селу Баранівка Золочівської громади.
Внаслідок обстрілів у населеному пункті знищені три приватні будинки. Крім цього, зникло світло, енергетики намагаються його відновити, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».
Наразі у селі залишилися 47 мешканців.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 11:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 та 30 червня армія РФ з артилерії били по селу Баранівка Золочівської громади.".