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«Враг будет искать новые «точки входа» в Харьковскую область» — ХОВА о фронте

Общество 11:13   01.07.2024
Виктория Яковенко
«Враг будет искать новые «точки входа» в Харьковскую область» — ХОВА о фронте скриншот

Армия РФ не отказалась от своих планов касательно Харьковщины, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

«Враг будет искать новые возможности, новые «точки входа» в нашу область. За сутки мы имели на Купянском и Харьковском направлениях 17 боестолкновений. Все атаки отбиты. Прямо сейчас продолжаются два боестолкновения. Что касается фортификационных сооружений, то их строительство идет по плану, по графику», – отметил Иванов.

Также он сообщил, что сейчас из-за обстрелов региона без света остаются более 40 тысяч абонентов. Используются графики почасовых отключений.

«Харьков не имеет собственной генерации, мы зависим на 100% от транзита электроэнергии из других областей Украины. Мы будем применять графики отключений, их продолжительность будет зависеть от сбалансированности энергосистемы», – добавил Иванов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ не отказалась от своих планов касательно Харьковщины, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.".