«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт
Армія РФ не відмовилась від своїх планів щодо Харківщини, повідомив в етері нацмарафону заступник голови ХОВА Євген Іванов.
«Ворог буде шукати нові можливості, «нові точки входу» в нашу область. За добу ми мали на Куп’янському і Харківському напрямках 17 боєзіткнень. Всі атаки відбиті. Прямо зараз тривають два боєзіткнення. Щодо фортифікаційних споруд, то їх будівництво йде за планом, по графіку», – зазначив Іванов.
Також він повідомив, що наразі через обстріли регіону без світла залишаються понад 40 тисяч абонентів. Застосовуються графіки погодинних відключень.
«Харків не має власної генерації, ми залежимо на 100% від транзиту електроенергії з інших областей України. Ми будемо застосовувати графіки відключень, їх тривалість буде залежати від збалансованості енергосистеми», – додав Іванов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, ворог, область, світло, фортификации, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ не відмовилась від своїх планів щодо Харківщини, повідомив в етері нацмарафону заступник голови ХОВА Євген Іванов.".