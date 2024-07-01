«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт

Армія РФ не відмовилась від своїх планів щодо Харківщини, повідомив в етері нацмарафону заступник голови ХОВА Євген Іванов.

«Ворог буде шукати нові можливості, «нові точки входу» в нашу область. За добу ми мали на Куп’янському і Харківському напрямках 17 боєзіткнень. Всі атаки відбиті. Прямо зараз тривають два боєзіткнення. Щодо фортифікаційних споруд, то їх будівництво йде за планом, по графіку», – зазначив Іванов.

Також він повідомив, що наразі через обстріли регіону без світла залишаються понад 40 тисяч абонентів. Застосовуються графіки погодинних відключень.

«Харків не має власної генерації, ми залежимо на 100% від транзиту електроенергії з інших областей України. Ми будемо застосовувати графіки відключень, їх тривалість буде залежати від збалансованості енергосистеми», – додав Іванов.