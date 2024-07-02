3-я штурмовая показала видео с GoPro девушки-штурмовика на Харьковщине
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В 3-й штурмовой бригаде ВСУ показали видео с GoPro бойца Даяны, снятое во время выполнения задач на Харьковщине.
Вместе с побратимами из 3-й роты 1-го штурмбата девушка отражает накаты оккупантов. Даяна ведет огонь, перемещается между позициями и оказывает помощь раненым. Все это — пока за защитниками непрерывно охотятся вражеские дроны.
Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, видео, девушка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 23:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 3-й штурмовой бригаде ВСУ показали видео с GoPro бойца Даяны, снятое во время выполнения задач на Харьковщине.".