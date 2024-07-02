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3-я штурмовая показала видео с GoPro девушки-штурмовика на Харьковщине

Общество 23:07   02.07.2024
Елена Нагорная
3-я штурмовая показала видео с GoPro девушки-штурмовика на Харьковщине Скриншот

В 3-й штурмовой бригаде ВСУ показали видео с GoPro бойца Даяны, снятое во время выполнения задач на Харьковщине.

Вместе с побратимами из 3-й роты 1-го штурмбата девушка отражает накаты оккупантов. Даяна ведет огонь, перемещается между позициями и оказывает помощь раненым. Все это — пока за защитниками непрерывно охотятся вражеские дроны.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 23:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 3-й штурмовой бригаде ВСУ показали видео с GoPro бойца Даяны, снятое во время выполнения задач на Харьковщине.".