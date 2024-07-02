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3-тя штурмова показала відео з GoPro дівчини-штурмовика на Харківщині

Суспільство 23:07   02.07.2024
Олена Нагорна
3-тя штурмова показала відео з GoPro дівчини-штурмовика на Харківщині

У 3-й штурмовій бригаді ЗСУ показали відео з GoPro бійця Даяни, зняте під час виконання завдань на Харківщині.

Разом із побратимами з 3-ї роти 1-го штурмбату дівчина відбиває накати окупантів. Даяна веде вогонь, переміщається між позиціями та надає допомогу пораненим. Усе це – поки за захисниками безперервно полюють ворожі дрони.

Увага! Відео 18+, присутня ненормативна лексика

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 23:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 3-й штурмовій бригаді ЗСУ показали відео з GoPro бійця Даяни, зняте під час виконання завдань на Харківщині".