3-тя штурмова показала відео з GoPro дівчини-штурмовика на Харківщині
У 3-й штурмовій бригаді ЗСУ показали відео з GoPro бійця Даяни, зняте під час виконання завдань на Харківщині.
Разом із побратимами з 3-ї роти 1-го штурмбату дівчина відбиває накати окупантів. Даяна веде вогонь, переміщається між позиціями та надає допомогу пораненим. Усе це – поки за захисниками безперервно полюють ворожі дрони.
Увага! Відео 18+, присутня ненормативна лексика
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 3-я ОШБр, видео, девушка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 23:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 3-й штурмовій бригаді ЗСУ показали відео з GoPro бійця Даяни, зняте під час виконання завдань на Харківщині".