3-тя штурмова показала відео з GoPro дівчини-штурмовика на Харківщині

У 3-й штурмовій бригаді ЗСУ показали відео з GoPro бійця Даяни, зняте під час виконання завдань на Харківщині.

Разом із побратимами з 3-ї роти 1-го штурмбату дівчина відбиває накати окупантів. Даяна веде вогонь, переміщається між позиціями та надає допомогу пораненим. Усе це – поки за захисниками безперервно полюють ворожі дрони.

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