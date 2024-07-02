Потери врага за сутки на севере Харьковщины назвали в Генштабе
В течение суток на Харьковском направлении противник потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
В частности, уничтожены танк, две артсистемы, десять автомобилей, четыре пункта управления и склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, РСЗО, танк, два авто и две единицы спецтехники.
Шесть раз при поддержке авиации военные РФ штурмовали в районах Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении. В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируемая.
Десять раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Синьковки концентрирует усилия — отбито пять атак, еще одна продолжается. Также две попытки врага продвинуться сдерживают возле Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, потери, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 23:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковском направлении противник потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".