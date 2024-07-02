Потери врага за сутки на севере Харьковщины назвали в Генштабе

В течение суток на Харьковском направлении противник потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

В частности, уничтожены танк, две артсистемы, десять автомобилей, четыре пункта управления и склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, РСЗО, танк, два авто и две единицы спецтехники.

Шесть раз при поддержке авиации военные РФ штурмовали в районах Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении. В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируемая.

Десять раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Синьковки концентрирует усилия — отбито пять атак, еще одна продолжается. Также две попытки врага продвинуться сдерживают возле Стельмаховки.