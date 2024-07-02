Втрати ворога за добу на півночі Харківщини назвали в Генштабі
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби на Харківському напрямку супротивник втратив 144 особи вбитими та пораненими та 77 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
Зокрема, знищені танк, дві артсистеми, десять автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджені три гармати, РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки.
Шість разів за підтримки авіації військові РФ штурмували в районах Вовчанська і Глибокого на Харківському напрямку. У Вовчанську триває бій. Ситуація контрольована.
Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки концентрує зусилля – відбито п’ять атак, ще одна – триває. Також дві спроби ворога просунутись стримують біля Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, потери, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 23:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківському напрямку супротивник втратив 144 особи вбитими та пораненими та 77 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".