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Втрати ворога за добу на півночі Харківщини назвали в Генштабі

Події 23:20   02.07.2024
Олена Нагорна
Втрати ворога за добу на півночі Харківщини назвали в Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Харківському напрямку супротивник втратив 144 особи вбитими та пораненими та 77 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

Зокрема, знищені танк, дві артсистеми, десять автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджені три гармати, РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки.

Шість разів за підтримки авіації військові РФ штурмували в районах Вовчанська і Глибокого на Харківському напрямку. У Вовчанську триває бій. Ситуація контрольована.

Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки концентрує зусилля – відбито п’ять атак, ще одна – триває. Також дві спроби ворога просунутись стримують біля Стельмахівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 23:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківському напрямку супротивник втратив 144 особи вбитими та пораненими та 77 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.".