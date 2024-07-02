Втрати ворога за добу на півночі Харківщини назвали в Генштабі

Протягом доби на Харківському напрямку супротивник втратив 144 особи вбитими та пораненими та 77 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

Зокрема, знищені танк, дві артсистеми, десять автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджені три гармати, РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки.

Шість разів за підтримки авіації військові РФ штурмували в районах Вовчанська і Глибокого на Харківському напрямку. У Вовчанську триває бій. Ситуація контрольована.

Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки концентрує зусилля – відбито п’ять атак, ще одна – триває. Також дві спроби ворога просунутись стримують біля Стельмахівки.