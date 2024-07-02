Выписали 8-месячного ребенка, раненого из-за удара по Харькову в воскресенье
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о состоянии пострадавших в результате удара по Харькову 30 июня.
Сейчас в больницах находятся 7 человек: 6 взрослых и 1 ребенок. 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабильном. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой руки.
Еще 5 взрослых – в состоянии средней тяжести. 16-летний парень в стабильном состоянии, динамика положительная, добавил Синегубов.
Восьмимесячного ребенка выписали на амбулаторное лечение.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25 30 июня. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, КАБ упал рядом с помещением Новой почты в Слободском районе. Бомба была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области и пролетела 70 км. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, КАБ попал в автопарк Новой почты, а среди 10 пострадавших — восьмимесячный ребенок, женщина и мужчины.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о состоянии пострадавших в результате удара по Харькову 30 июня.".