Виписали 8-місячну дитину, поранену через удар по Харкову в неділю

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про стан постраждалих внаслідок удару по Харкову 30 червня.

Наразі в лікарнях перебуває 7 людей: 6 дорослих і 1 дитина. 58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільному. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.

Ще 5 дорослих — у стані середньої тяжкості. 16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна, додав Синєгубов.

Восьмимісячну дитину виписали на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25 30 червня. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, КАБ упав поряд із приміщенням Нової пошти у Слобідському районі. Бомбу було запущено з літака Су-34 з району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області, вона пролетіла 70 км. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, КАБ влучив в автопарк Нової пошти, а серед 10 постраждалих — восьмимісячна дитина, жінка та чоловіки.