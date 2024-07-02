Виписали 8-місячну дитину, поранену через удар по Харкову в неділю
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про стан постраждалих внаслідок удару по Харкову 30 червня.
Наразі в лікарнях перебуває 7 людей: 6 дорослих і 1 дитина. 58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільному. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.
Ще 5 дорослих — у стані середньої тяжкості. 16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна, додав Синєгубов.
Восьмимісячну дитину виписали на амбулаторне лікування.
Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові о 16:25 30 червня. Мер Ігор Терехов повідомив, що КАБ влучив у цивільне підприємство майже в центрі міста, а серед постраждалих – восьмимісячна дитина. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, КАБ упав поряд із приміщенням Нової пошти у Слобідському районі. Бомбу було запущено з літака Су-34 з району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області, вона пролетіла 70 км. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, КАБ влучив в автопарк Нової пошти, а серед 10 постраждалих — восьмимісячна дитина, жінка та чоловіки.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, дитина, сінєгубов, состояние, удар, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Виписали 8-місячну дитину, поранену через удар по Харкову в неділю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про стан постраждалих внаслідок удару по Харкову 30 червня.".