Ребенок остается в больнице после вчерашнего удара по Харькову
8-летний ребенок, пострадавший из-за «прилета» КАБов по Киевскому району Харькова 3 июля, продолжает лечиться в стационаре, еще двух детей и взрослых выписали.
«По вчерашнему обстрелу — только 8-летний ребенок в больнице, состояние среднее другие — амбулаторно», — сообщила о состоянии пострадавших пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.
Напомним, военные РФ атаковали Харьков КАБами около 16:00. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет Су-34 сбросил три УМПБ Д-30 с территории Белгородской области, с расстояния 70 километров до мест попаданий. Один из них упал на открытой местности на окраине города, два — в жилой застройке Киевского района. Там, по данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, разрушены три частных дома. Из-под завалов спасли ребенка. Также пострадал двухнедельный младенец, его госпитализировали с резаной раной головы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил в целом о 14 пострадавших, среди них трое — дети: два 8-летних ребенка, а также мальчик, который родился две недели назад.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, обстрел, поранені, пострадавшие, ребенок, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8-летний ребенок, пострадавший из-за «прилета» КАБов по Киевскому району Харькова 3 июля, продолжает лечиться в стационаре, еще двух детей и взрослых выписали".