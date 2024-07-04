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Ребенок остается в больнице после вчерашнего удара по Харькову

Происшествия 09:44   04.07.2024
Оксана Горун
Ребенок остается в больнице после вчерашнего удара по Харькову

8-летний ребенок, пострадавший из-за «прилета» КАБов по Киевскому району Харькова 3 июля, продолжает лечиться в стационаре, еще двух детей и взрослых выписали.

«По вчерашнему обстрелу — только 8-летний ребенок в больнице, состояние среднее другие — амбулаторно», — сообщила о состоянии пострадавших пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Напомним, военные РФ атаковали Харьков КАБами около 16:00. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет Су-34 сбросил три УМПБ Д-30 с территории Белгородской области, с расстояния 70 километров до мест попаданий. Один из них упал на открытой местности на окраине города, два — в жилой застройке Киевского района. Там, по данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, разрушены три частных дома. Из-под завалов спасли ребенка. Также пострадал двухнедельный младенец, его госпитализировали с резаной раной головы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил в целом о 14 пострадавших, среди них трое — дети: два 8-летних ребенка, а также мальчик, который родился две недели назад.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 09:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8-летний ребенок, пострадавший из-за «прилета» КАБов по Киевскому району Харькова 3 июля, продолжает лечиться в стационаре, еще двух детей и взрослых выписали".