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Дитина залишається в лікарні після вчорашнього удару по Харкову

Події 09:44   04.07.2024
Оксана Горун
Дитина залишається в лікарні після вчорашнього удару по Харкову

8-річна дитина, яка постраждала через “приліт” КАБів по Київському району Харкова 3 липня, продовжує лікуватися у стаціонарі, ще двох дітей та дорослих виписали.

“Щодо вчорашнього обстрілу – лише 8-річна дитина в лікарні, стан середній інші – амбулаторно”, – повідомила про стан постраждалих прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків КАБами близько 16:00. За даними облпрокуратури, ворожий літак Су-34 скинув три УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області, з відстані 70 кілометрів до місць влучань. Один із них упав на відкритій місцевості на околиці міста, два — у житловій забудові Київського району. Там, за даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, зруйновано три приватні будинки. З-під завалів врятували дитину. Також постраждало немовля, його ушпиталили з різаною раною голови. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив загалом про 14 постраждалих, серед них троє – діти: дві 8-річні дитини, а також хлопчик, який народився два тижні тому.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 09:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8-річна дитина, яка постраждала через “приліт” КАБів по Київському району Харкова 3 липня, продовжує лікуватися у стаціонарі, ще двох дітей та дорослих виписали".