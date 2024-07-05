В понедельник трамваи изменят свои маршруты на Салтовке в Харькове

Движение трамваев на улице Академика Павлова, на участке от улицы Героев Труда до переулка Салтовского, будет приостановлено с 9:30 до 16:00 8 июля.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское».

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