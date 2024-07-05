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У понеділок трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові

Суспільство 16:13   05.07.2024
Вікторія Яковенко
У понеділок трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулку Салтівського, буде припинений з 9:30 до 16:00 8 липня.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

На цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Читайте також: У Харкові перекрили проїзд по провулку в центрі до середини серпня

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У понеділок трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 16:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулку Салтівського, буде припинений з 9:30 до 16:00 8 липня.".