Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)
В соседней с Харьковской Белгородской области РФ один из жителей приграничья внял инструкциям, которые скинули с украинских дронов, и обозначил свой дом как такой, где нет российских военнослужащих.
Видео с дрона, на котором виден дом с надписью «БНР» опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко.
По его информации, этот дом находится в российском селе Безымено — прямо рядом с границей, напротив украинских Тимофеевки и Александровки Харьковской области. Ранее в приграничных населенных пунктах РФ украинские дроны разбросали листовки для местных жителей — как обозначить, что в домах находятся только гражданские и таким образом защитить их от вероятного обстрела.
«Поскольку дома в населенных пунктах российского приграничья используют российские военные, они вместе с оккупантами уничтожаются… Поэтому на приграничье решили прислушаться к инструкции в листовках и нанесли на одно из зданий аббревиатуру БНР, что означает «бойцы не размещены», — прокомментировал Стерненко.
Читайте также: Белгород без света: жалуются на “внешнее воздействие”
Отметим, что аббревиатуру «БНР» в Украине традиционно расшифровывают иначе, а именно — «Белгородская народная республика». Такое название Белгородщине дали в украинских соцсетях в первые дни полномасштабного вторжения РФ, проводя параллель с якобы «независимыми республиками» — так называемыми «ДНР» и «ЛНР», которые создали российские захватчики на оккупированных территориях Украины.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Происшествия, Украина; Теги: белгородская область, Белгородщина, война, стерненко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 18:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соседней с Харьковской Белгородской области РФ один из жителей приграничья внял инструкциям, которые скинули с украинских дронов, и обозначил свой дом как такой, где нет российских военнослужащих".