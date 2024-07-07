Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)

В соседней с Харьковской Белгородской области РФ один из жителей приграничья внял инструкциям, которые скинули с украинских дронов, и обозначил свой дом как такой, где нет российских военнослужащих.

Видео с дрона, на котором виден дом с надписью «БНР» опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко.

По его информации, этот дом находится в российском селе Безымено — прямо рядом с границей, напротив украинских Тимофеевки и Александровки Харьковской области. Ранее в приграничных населенных пунктах РФ украинские дроны разбросали листовки для местных жителей — как обозначить, что в домах находятся только гражданские и таким образом защитить их от вероятного обстрела.

«Поскольку дома в населенных пунктах российского приграничья используют российские военные, они вместе с оккупантами уничтожаются… Поэтому на приграничье решили прислушаться к инструкции в листовках и нанесли на одно из зданий аббревиатуру БНР, что означает «бойцы не размещены», — прокомментировал Стерненко.

Отметим, что аббревиатуру «БНР» в Украине традиционно расшифровывают иначе, а именно — «Белгородская народная республика». Такое название Белгородщине дали в украинских соцсетях в первые дни полномасштабного вторжения РФ, проводя параллель с якобы «независимыми республиками» — так называемыми «ДНР» и «ЛНР», которые создали российские захватчики на оккупированных территориях Украины.