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Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)

Мир 18:14   07.07.2024
Оксана Горун
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео) Скриншот

В соседней с Харьковской Белгородской области РФ один из жителей приграничья внял инструкциям, которые скинули с украинских дронов, и обозначил свой дом как такой, где нет российских военнослужащих.

Видео с дрона, на котором виден дом с надписью «БНР» опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко.

По его информации, этот дом находится в российском селе Безымено — прямо рядом с границей, напротив украинских Тимофеевки и Александровки Харьковской области. Ранее в приграничных населенных пунктах РФ украинские дроны разбросали листовки для местных жителей — как обозначить, что в домах находятся только гражданские и таким образом защитить их от вероятного обстрела.

Фото: telegram-канал «Пепел»

«Поскольку дома в населенных пунктах российского приграничья используют российские военные, они вместе с оккупантами уничтожаются… Поэтому на приграничье решили прислушаться к инструкции в листовках и нанесли на одно из зданий аббревиатуру БНР, что означает «бойцы не размещены», — прокомментировал Стерненко.

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Отметим, что аббревиатуру «БНР» в Украине традиционно расшифровывают иначе, а именно — «Белгородская народная республика». Такое название Белгородщине дали в украинских соцсетях в первые дни полномасштабного вторжения РФ, проводя параллель с якобы «независимыми республиками» — так называемыми «ДНР» и «ЛНР», которые создали российские захватчики на оккупированных территориях Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соседней с Харьковской Белгородской области РФ один из жителей приграничья внял инструкциям, которые скинули с украинских дронов, и обозначил свой дом как такой, где нет российских военнослужащих".