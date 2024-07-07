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Жителі Бєлгородської області почали позначати будинки написом “БНР” (відео)

Події 18:14   07.07.2024
Оксана Горун
Жителі Бєлгородської області почали позначати будинки написом “БНР” (відео)

У сусідній з Харківською Бєлгородській області РФ один із мешканців прикордоння прислухався до інструкцій, які скинули з українських дронів, і позначив свій будинок як такий, де немає російських військовослужбовців.

Відео з дрона, на якому видно будинок з написом “БНР”, опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

За його інформацією, цей будинок знаходиться в російському селі Безимено – просто поруч із кордоном, навпроти українських Тимофіївки та Олександрівки Харківської області. Раніше в прикордонних населених пунктах РФ українські дрони розкидали листівки для місцевих жителів – як позначити, що в будинках знаходяться лише цивільні й таким чином захистити їх від можливого обстрілу.

Фото: telegram-канал “Пепел”

Оскільки хати у населених пунктах російського прикордоння використовують російські військові, вони разом з окупантами знищуються. Скоро покажу як саме. Тож на прикордонні вирішили дослухатись до інструкції із листівок та нанесли на одну з будівель абревіатуру БНР, що означає “бойци нє размєщени”, – прокоментував Стерненко.

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Зазначимо, що абревіатуру “БНР” в Україні традиційно розшифровують інакше, а саме – “Бєлгородська народна республіка”. Таку назву Бєлгородщині дали в українських соцмережах у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, проводячи паралель із нібито “незалежними республіками” – так званими “ДНР” та “ЛНР”, які створили російські загарбники на окупованих територіях України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сусідній з Харківською Бєлгородській області РФ один із мешканців прикордоння прислухався до інструкцій, які скинули з українських дронів, і позначив свій будинок як такий, де немає російських військовослужбовців".