Жителі Бєлгородської області почали позначати будинки написом “БНР” (відео)

У сусідній з Харківською Бєлгородській області РФ один із мешканців прикордоння прислухався до інструкцій, які скинули з українських дронів, і позначив свій будинок як такий, де немає російських військовослужбовців.

Відео з дрона, на якому видно будинок з написом “БНР”, опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

За його інформацією, цей будинок знаходиться в російському селі Безимено – просто поруч із кордоном, навпроти українських Тимофіївки та Олександрівки Харківської області. Раніше в прикордонних населених пунктах РФ українські дрони розкидали листівки для місцевих жителів – як позначити, що в будинках знаходяться лише цивільні й таким чином захистити їх від можливого обстрілу.

“Оскільки хати у населених пунктах російського прикордоння використовують російські військові, вони разом з окупантами знищуються. Скоро покажу як саме. Тож на прикордонні вирішили дослухатись до інструкції із листівок та нанесли на одну з будівель абревіатуру БНР, що означає “бойци нє размєщени”, – прокоментував Стерненко.

Зазначимо, що абревіатуру “БНР” в Україні традиційно розшифровують інакше, а саме – “Бєлгородська народна республіка”. Таку назву Бєлгородщині дали в українських соцмережах у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, проводячи паралель із нібито “незалежними республіками” – так званими “ДНР” та “ЛНР”, які створили російські загарбники на окупованих територіях України.