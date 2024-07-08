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33 человека погибли 8 июля из-за массированного ракетного удара по Украине

Происшествия 19:47   08.07.2024
Оксана Якушко
33 человека погибли 8 июля из-за массированного ракетного удара по Украине

ГСЧС Украины сообщила, какая ситуация сейчас в результате ракетного удара по городам Украины.

Всего погибли 33 человека:
22 – город Киев;
11 – Днепропетровская область.

☑️ Ранены 140 человек:
74 – в столице;
2 – в Киевской области;
64 – Днепропетровской области.

✅ Спасены 19 человек:
11 – город Киев;
8 – Днепропетровская область.
Всего к работам по Украине привлечены 619 спасателей и 132 единицы техники.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 19:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины сообщила, какая ситуация сейчас в результате ракетного удара по городам Украины.".