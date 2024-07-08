33 человека погибли 8 июля из-за массированного ракетного удара по Украине

ГСЧС Украины сообщила, какая ситуация сейчас в результате ракетного удара по городам Украины.

Всего погибли 33 человека:

22 – город Киев;

11 – Днепропетровская область.

☑️ Ранены 140 человек:

74 – в столице;

2 – в Киевской области;

64 – Днепропетровской области.

✅ Спасены 19 человек:

11 – город Киев;

8 – Днепропетровская область.

Всего к работам по Украине привлечены 619 спасателей и 132 единицы техники.