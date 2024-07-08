33 человека погибли 8 июля из-за массированного ракетного удара по Украине
ГСЧС Украины сообщила, какая ситуация сейчас в результате ракетного удара по городам Украины.
Всего погибли 33 человека:
22 – город Киев;
11 – Днепропетровская область.
☑️ Ранены 140 человек:
74 – в столице;
2 – в Киевской области;
64 – Днепропетровской области.
✅ Спасены 19 человек:
11 – город Киев;
8 – Днепропетровская область.
Всего к работам по Украине привлечены 619 спасателей и 132 единицы техники.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС Украины, загиблі, киев, погибшие, поранені, пострадавшие, ракетная атака, ракетний удар, рф;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 19:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины сообщила, какая ситуация сейчас в результате ракетного удара по городам Украины.".