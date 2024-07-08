33 людини загинули 8 липня внаслідок масованого ракетного удару по Україні
ДСНС України повідомила, яка ситуація зараз внаслідок ракетного удару по містах України.
Всього загинули 33 особи:
22 – місто Київ;
11 – Дніпропетровська область.
☑️ Поранені 140 осіб:
74 – у столиці;
2 – у Київській області;
64 – Дніпропетровській області.
✅ Врятовані 19 осіб:
11 – місто Київ;
8 – Дніпропетровська область.
Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ГСЧС Украины, загиблі, киев, поранені, пострадалі, ракетная атака, ракетний удар, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 19:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України повідомила, яка ситуація зараз внаслідок ракетного удару по містах України.".