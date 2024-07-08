33 людини загинули 8 липня внаслідок масованого ракетного удару по Україні

ДСНС України повідомила, яка ситуація зараз внаслідок ракетного удару по містах України.

Всього загинули 33 особи:

22 – місто Київ;

11 – Дніпропетровська область.

☑️ Поранені 140 осіб:

74 – у столиці;

2 – у Київській області;

64 – Дніпропетровській області.

✅ Врятовані 19 осіб:

11 – місто Київ;

8 – Дніпропетровська область.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки