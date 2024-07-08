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33 людини загинули 8 липня внаслідок масованого ракетного удару по Україні

Події 19:47   08.07.2024
Оксана Якушко
33 людини загинули 8 липня внаслідок масованого ракетного удару по Україні

ДСНС України повідомила, яка ситуація зараз внаслідок ракетного удару по містах України.

Всього загинули 33 особи:

22 – місто Київ;

11 – Дніпропетровська область.

☑️ Поранені 140 осіб:

74 – у столиці;

2 – у Київській області;

64 – Дніпропетровській області.

✅ Врятовані 19 осіб:

11 – місто Київ;

8 – Дніпропетровська область.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 19:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України повідомила, яка ситуація зараз внаслідок ракетного удару по містах України.".