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Ночью небольшой дождь. Какой будет погода 10 июля в Харькове и области

Погода 20:01   09.07.2024
Оксана Якушко
Ночью небольшой дождь. Какой будет погода 10 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 10 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. 🌤

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 23°, днем ​​31 — 36°.

В Харькове: Ночью небольшой кратковременный дождь🌧. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 20 — 22°, днем ​​33 — 35°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 20:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".