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Вночі невеликий дощ. Якою буде погода 10 липня у Харкові та області

Погода 20:01   09.07.2024
Оксана Якушко
Вночі невеликий дощ. Якою буде погода 10 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями невеликий короткочасний дощ🌧. Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 23°, вдень 31 – 36°.

По місту: Вночі невеликий короткочасний дощ🌧. Вдень без істотних опадів🌤.

Вітер північно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 20 – 22°, вдень 33 – 35°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 20:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".