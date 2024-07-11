Решил жестоко убить собственных собак: жителю Харьковщину светит тюрьма

37-летнему жителю села Гавриловка сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 мая мужчина решил лишить жизни своих двух собак.

«Он обмотал веревкой шеи животных и повесил их на металлической трубе, после чего вытащил из петли и добивал обухом топора по голове и туловищу. Когда животные перестали подавать признаки жизни, мужчина положил их в мешок и выбросил на мусорку», — рассказали в полиции.

Одно из животных выжило. Его нытье услышала неравнодушная женщина, которая и вызвала полицию. Копы доставили собаку в ветклинику. Животное было в критическом состоянии.

Сейчас с собакой все хорошо, отметили правоохранители. Пес по кличке «Гоша» находится у зоозащитников.

Мужчине же, который поиздевался над животными, грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 20 мая текущего года 28-летний житель села Гавриловка Чугуевского района на территории собственного домовладения задушил металлической проволокой двух десятимесячных котят, положил их в мешок и впоследствии выбросил на свалку. Мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УКУ). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.