Вирішив жорстоко вбити власних собак: жителю Харківщину світить в’язниця

37-річному мешканцю села Гаврилівка повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 травня чоловік вирішив позбавити життя своїх двох собак.

«Він обмотав мотузкою шиї тварин та повісив їх на металевій трубі, після чого витягнув із петлі та добивав обухом сокири по голові та тулубу. Коли тварини перестали подавати ознаки життя, чоловік поклав їх до мішка і викинув в смітник», – розповіли у поліції.

Одна із тварин вижила. Її скиглення почула небайдужа жінка, яка і викликала поліцію. Копи доставили собаку до ветклініки. Тварина була у критичному стані.

Наразі з собакою все добре, зазначили правоохоронці. Пес на прізвисько «Гоша» зараз знаходиться у зоозахисників.

Чоловіку ж, який познущався з тварин, загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 20 травня поточного року 28-річний мешканець села Гаврилівка Чугуївського району на території власного домоволодіння задушив металевим дротом двох десятимісячних кошенят, поклав їх у мішок та згодом викинув на звалище. Чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ). Йому загрожує до восьми років тюрми.