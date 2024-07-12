Live
  • Пт 12.07.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб

Происшествия 16:54   12.07.2024
Оксана Якушко
На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня россияне на Харьковском направлении нанесли шесть авиаударов и сбросили 12 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.

Целились по населенным пунктам Старица, Липцы, Малые Проходы, Волчанск.

На Харьковском направлении россияне 8 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска возле Глубокого, Волчанска и Старицы. Сейчас идет бой у Старицы.

На Купянском направлении россияне четырежды атаковали на позиции наших подразделений возле Степовой Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки, применили КАБы по Купянску. Два боя до сих пор продолжаются.

Читайте также: Удары КАБ, атаки вблизи Волчанска и Глубокого, бои на Купянщине – ГШ на 08:00

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
11.07.2024, 15:34
Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»
Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»
12.07.2024, 14:01
Отстраивают по принципу «лучше, чем было» — Шмыгаль в Старом Салтове (фото)
Отстраивают по принципу «лучше, чем было» — Шмыгаль в Старом Салтове (фото)
12.07.2024, 17:31
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова
12.07.2024, 14:48
Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
11.07.2024, 13:42
Еще почти 2 млрд грн получит Харьков на подготовку к зиме — Шмыгаль (видео)
Еще почти 2 млрд грн получит Харьков на подготовку к зиме — Шмыгаль (видео)
12.07.2024, 18:05

Новости по теме:

19:55
Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине
20:21
2 погибших, 4 пострадавших – РФ нанесла авиаудары по Купянск-Узловому
20:10
Последствия авиаудара по Циркунам под Харьковом показала прокуратура (фото)
22:21
Авиаудары по селам Харьковщины: погибла женщина, разрушены дома и детсад
18:21
Муж и жена ранены в результате авиаудара по селу на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне на Харьковском направлении нанесли шесть авиаударов и сбросили 12 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.".