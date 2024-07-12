На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня россияне на Харьковском направлении нанесли шесть авиаударов и сбросили 12 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.
Целились по населенным пунктам Старица, Липцы, Малые Проходы, Волчанск.
На Харьковском направлении россияне 8 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска возле Глубокого, Волчанска и Старицы. Сейчас идет бой у Старицы.
На Купянском направлении россияне четырежды атаковали на позиции наших подразделений возле Степовой Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки, применили КАБы по Купянску. Два боя до сих пор продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне на Харьковском направлении нанесли шесть авиаударов и сбросили 12 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.".