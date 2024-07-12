На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб

Сегодня россияне на Харьковском направлении нанесли шесть авиаударов и сбросили 12 КАБов, сообщил Генштаб ВСУ.

Целились по населенным пунктам Старица, Липцы, Малые Проходы, Волчанск.

На Харьковском направлении россияне 8 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска возле Глубокого, Волчанска и Старицы. Сейчас идет бой у Старицы.

На Купянском направлении россияне четырежды атаковали на позиции наших подразделений возле Степовой Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки, применили КАБы по Купянску. Два боя до сих пор продолжаются.