На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції ЗСУ – Генштаб

Сьогодні росіяни на Харківському напрямку завдали шість авіаударів і скинули 12 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цілили по населених пунктах Стариця, Липці, Малі Проходи, Вовчанськ.

На Харківському напрямку росіяни 8 разів намагались штурмувати оборонні рубежі українського війська біля Глибокого, Вовчанська та Стариці. Наразі триває бій поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував на позиції наших підрозділів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового та Новоселівки, застосував КАБи по Куп’янську. Два бої досі тривають.