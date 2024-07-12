На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції ЗСУ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні росіяни на Харківському напрямку завдали шість авіаударів і скинули 12 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Цілили по населених пунктах Стариця, Липці, Малі Проходи, Вовчанськ.
На Харківському напрямку росіяни 8 разів намагались штурмувати оборонні рубежі українського війська біля Глибокого, Вовчанська та Стариці. Наразі триває бій поблизу Стариці.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував на позиції наших підрозділів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового та Новоселівки, застосував КАБи по Куп’янську. Два бої досі тривають.
Читайте також: Удари КАБ, атаки біля Вовчанська і Глибокого, бої на Куп’янщині – ГШ на 08:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції ЗСУ – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни на Харківському напрямку завдали шість авіаударів і скинули 12 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.".