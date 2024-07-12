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На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції ЗСУ – Генштаб

Події 16:54   12.07.2024
Оксана Якушко
На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції ЗСУ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні росіяни на Харківському напрямку завдали шість авіаударів і скинули 12 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цілили по населених пунктах Стариця, Липці, Малі Проходи, Вовчанськ.

На Харківському напрямку росіяни 8 разів намагались штурмувати оборонні рубежі українського війська біля Глибокого, Вовчанська та Стариці. Наразі триває бій поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував на позиції наших підрозділів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового та Новоселівки, застосував КАБи по Куп’янську. Два бої досі тривають.

Читайте також: Удари КАБ, атаки біля Вовчанська і Глибокого, бої на Куп’янщині – ГШ на 08:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни на Харківському напрямку завдали шість авіаударів і скинули 12 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ.".