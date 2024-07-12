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Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»

Общество 14:01   12.07.2024
Оксана Якушко
Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»

АО «Харьковоблэнерго» распространило график отключения электроэнергии на следующие 6 суток.

«К вашему вниманию – таблица с часами отключений. Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — пояснили в АО «Харьковоблэнерго».

График отключения света от АО "Харьковоблэнерго"
ФОТО: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 14:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» распространило график отключения электроэнергии на следующие 6 суток.".