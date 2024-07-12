Новый график отключений света на 13-19 июля предоставило «Харьковоблэнерго»
АО «Харьковоблэнерго» распространило график отключения электроэнергии на следующие 6 суток.
«К вашему вниманию – таблица с часами отключений. Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — пояснили в АО «Харьковоблэнерго».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, світло, свет, харьковщина, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 14:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» распространило график отключения электроэнергии на следующие 6 суток.".