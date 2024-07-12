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Новий графік відключень світла на 13-19 липня надало “Харківобленерго”

Суспільство 14:01   12.07.2024
Оксана Якушко
Новий графік відключень світла на 13-19 липня надало “Харківобленерго”

АТ “Харківобленерго” поширило графік відключення електроенергії на наступні 6 діб.

«До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснили в АТ “Харківобленерго”.

Графік відключення світла від АТ "Харківобленерго"
ФОТО: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 14:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” поширило графік відключення електроенергії на наступні 6 діб.".