Новий графік відключень світла на 13-19 липня надало “Харківобленерго”

АТ “Харківобленерго” поширило графік відключення електроенергії на наступні 6 діб.

«До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснили в АТ “Харківобленерго”.