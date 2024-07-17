Пожилой мужчина утонул на Харьковщине – ГСЧС

На Харьковщине достали из воды тело очередного утопленника.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, 16 июля вечером местные жители поселка Новая Водолага обнаружили в воде утопленника. Им оказался 69-летний мужчина, также местный.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Спасатели напомнили правила поведения в воде:

— не стоит лезть в воду в незнакомом месте,

— нужно избегать воды с быстрым течением,

— нельзя заходить в воду под хмельком,

— никогда не нужно плавать наедине, особенно, если не уверены в своих силах,

— купаясь на «диком пляже» или в незнакомом месте, не ныряйте с берега, горки, дерева.