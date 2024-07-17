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Пожилой мужчина утонул на Харьковщине – ГСЧС

Происшествия 12:22   17.07.2024
Виктория Яковенко
Пожилой мужчина утонул на Харьковщине – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На Харьковщине достали из воды тело очередного утопленника.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, 16 июля вечером местные жители поселка Новая Водолага обнаружили в воде утопленника. Им оказался 69-летний мужчина, также местный.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Спасатели напомнили правила поведения в воде:

— не стоит лезть в воду в незнакомом месте,
— нужно избегать воды с быстрым течением,
— нельзя заходить в воду под хмельком,
— никогда не нужно плавать наедине, особенно, если не уверены в своих силах,
— купаясь на «диком пляже» или в незнакомом месте, не ныряйте с берега, горки, дерева.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 12:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине достали из воды тело очередного утопленника.".