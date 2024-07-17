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Літній чоловік потонув на Харківщині – ДСНС

Події 12:22   17.07.2024
Вікторія Яковенко
Літній чоловік потонув на Харківщині – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині дістали з води тіло чергового потопельника.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, 16 липня ввечері місцеві мешканці селища Нова Водолага виявили у воді потопельника. Ним виявився 69-річний чоловік, також місцевий.

Обставини події встановлюються правоохоронцями.

Рятувальники нагадали правила поводження воді:

– не варту лізти у воду в незнайомому місці,

– потрібно уникати води зі швидкою течією,

– не можна заходити у воду напідпитку,

– ніколи не потрібно плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах,

– купаючись на «дикому пляжі» чи у незнайомому місці, не пірнайте з берега, гірки, дерева.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 12:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині дістали з води тіло чергового потопельника.".