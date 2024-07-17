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Синегубов анонсировал энергопроект, которого не знал ни Харьков, ни область

Общество 20:23   17.07.2024
Елена Нагорная
Синегубов анонсировал энергопроект, которого не знал ни Харьков, ни область

Пять газотурбинных установок общей мощностью около 100 МВт ожидают к предстоящему отопительному сезону для усиления функционирования одного из энергогенерирующих предприятий Харьковщины.

«У нас большой масштабный проект, я очень хочу, чтобы он реализовался. Фактически поставка пяти газотурбинных установок на одну из наших энергогенерирующих станций общей мощностью около 100 МВт. То есть такого масштабного проекта еще на Харьковщине и в Харькове нет и не было», — сказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что газотурбинные установки должна поставить Великобритания.

«Наша задача установить и подключить их уже здесь на месте», — сказал начальник ХОВА.

Синегубов напомнил, что завершается проект по установке шести когенерационных установок в Чугуеве, они обеспечат 75% теплоснабжения города. А в деоккупированном Изюме совместно с иностранными донорами установили десять новых мобильных котельных, так как стационарные были разрушены в результате боевых действий.

«Для альтернативного теплообеспечения поселков Песочин, Солоницевка, села Подворки Харьковского района и поселка Слобожанское Чугуевского района планируется строительство восьми газовых котельных и установка когенерационных установок. Ориентировочный объем необходимого финансирования для реализации мероприятий составляет ориентировочно 500 миллионов гривен», — отметил Синегубов.

Также сегодня начальник ХОВА сообщил, что потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «ХТС», семь — на двух теплоснабжающих предприятиях Чугуева и Лозовой. В целом регион нуждается в 133 когенерационных установках и 75 модульных газовых котельнях. По данным мэра Игоря Терехова, 22 когенерационные газовые установки и 31 блочно-модульную котельную уже установили на объектах теплосетей в Харькове.

Читайте также: Больше двух десятков мобильных котельных от ООН установили на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять газотурбинных установок общей мощностью около 100 МВт ожидают к предстоящему отопительному сезону для усиления функционирования одного из энергогенерирующих предприятий Харьковщины.".