Синєгубов анонсував енергопроєкт, якого не знав ні Харків, ні область

П’ять газотурбінних установок загальною потужністю близько 100 МВт очікують до майбутнього опалювального сезону для посилення функціонування одного з енергогенерувальних підприємств Харківщини.

«У нас великий масштабний проєкт, я дуже хочу, щоб він реалізувався. Фактично постачання п’яти газотурбінних установок на одну з наших енергогенерувальних станцій загальною потужністю близько 100 МВт. Тобто такого масштабного проєкту ще на Харківщині й у Харкові немає і не було», — сказав на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що газотурбінні установки має поставити Велика Британія.

«Наше завдання встановити та під’єднати їх вже тут на місці», — сказав начальник ХОВА.

Синєгубов нагадав, що завершується проєкт із встановлення шести когенераційних установок у Чугуєві, вони забезпечать 75% теплопостачання міста. А в деокупованому Ізюмі спільно з іноземними донорами встановили десять нових мобільних котелень, оскільки стаціонарні були зруйновані внаслідок бойових дій.

«Для альтернативного теплозабезпечення селищ Пісочин, Солоницівка, села Подвірки Харківського району та селища Слобожанське Чугуївського району планується будівництво 8 газових котелень та встановлення когенераційних установок. Орієнтовний обсяг необхідного фінансування для реалізації заходів складає орієнтовно 500 мільйонів гривень», — зазначив Синєгубов.

Також сьогодні начальник ХОВА повідомив, що потреба Харкова – 95 когенераційних установок: 85 необхідні для теплових мереж, ще 10 – для «Харківводоканалу». 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «ХТМ», сім – на двох теплопостачальних підприємствах Чугуєва та Лозової. Загалом регіон потребує 133 когенераційні установки та 75 модульних газових котелень. За даними мера Ігоря Терехова, 22 когенераційні газові установки та 31 блочно-модульну котельню вже встановили на об’єктах тепломереж у Харкові.

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