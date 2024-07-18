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За полгода на Харьковщине родились 3800 детей: как их называли

Общество 08:22   18.07.2024
Виктория Яковенко
За полгода на Харьковщине родились 3800 детей: как их называли Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

За 6 месяцев 2024 в Харьковской области родились 3800 детей, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В управлении отметили, что для детей некоторые родители выбирали как традиционные имена, так и редкие. Среди более привычных лидируют:

👧Анна, Анастасия, Ева, Валерия, Мария, София, Злата, Полина.
👦 Артем, Максим, Матвей, Александр, Богдан, Тимофей.

Встречались в актовых записях о рождении и неординарные имена:

👧 Клеопатра, Теона, Камила, Изабелла, Офелия, Солоха, Моника, Квитослава, Дайана, Еремия.
👦 Лукьян, Артуриас, Литослав, Маркиан, Миран, Олесь, Северин, Маркус, Феликс, Дарий, Левко, Мартин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 6 месяцев 2024 в Харьковской области родились 3800 детей, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.".