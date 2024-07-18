За пів року на Харківщині народилися 3800 дітей: як їх називали

За 6 місяців 2024 року в Харківській області народилося 3800 дітей, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В управлінні зазначили, що для малюків деякі батьки обирали як традиційні імена, так і рідковживані. Серед більш звичних лідирують:

👧 Анна, Анастасія, Єва, Валерія, Марія, Софія, Злата, Поліна.

👦 Артем, Максим, Матвій, Олександр, Богдан, Тимофій.

Зустрічалися в актових записах про народження й неординарні імена:

👧 Клеопатра, Теона, Каміла, Ізабелла, Офелія, Солоха, Моніка, Квітослава, Даяна, Єремія.

👦Лук’ян, Артуріас, Літослав, Маркіян, Міран, Олесь, Северин, Маркус, Фелікс, Дарій, Левко, Мартин.