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За пів року на Харківщині народилися 3800 дітей: як їх називали

Суспільство 08:22   18.07.2024
Вікторія Яковенко
За пів року на Харківщині народилися 3800 дітей: як їх називали Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

За 6 місяців 2024 року в Харківській області народилося 3800 дітей, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В управлінні зазначили, що для малюків деякі батьки обирали як традиційні імена, так і рідковживані. Серед більш звичних лідирують:

👧 Анна, Анастасія, Єва, Валерія, Марія, Софія, Злата, Поліна.

👦 Артем, Максим, Матвій, Олександр, Богдан, Тимофій.

Зустрічалися в актових записах про народження й неординарні імена:

👧 Клеопатра, Теона, Каміла, Ізабелла, Офелія, Солоха, Моніка, Квітослава, Даяна, Єремія.

👦Лук’ян, Артуріас, Літослав, Маркіян, Міран, Олесь, Северин, Маркус, Фелікс, Дарій, Левко, Мартин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 6 місяців 2024 року в Харківській області народилося 3800 дітей, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.".