За пів року на Харківщині народилися 3800 дітей: як їх називали
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
За 6 місяців 2024 року в Харківській області народилося 3800 дітей, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
В управлінні зазначили, що для малюків деякі батьки обирали як традиційні імена, так і рідковживані. Серед більш звичних лідирують:
👧 Анна, Анастасія, Єва, Валерія, Марія, Софія, Злата, Поліна.
👦 Артем, Максим, Матвій, Олександр, Богдан, Тимофій.
Зустрічалися в актових записах про народження й неординарні імена:
👧 Клеопатра, Теона, Каміла, Ізабелла, Офелія, Солоха, Моніка, Квітослава, Даяна, Єремія.
👦Лук’ян, Артуріас, Літослав, Маркіян, Міран, Олесь, Северин, Маркус, Фелікс, Дарій, Левко, Мартин.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 08:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 6 місяців 2024 року в Харківській області народилося 3800 дітей, повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.".