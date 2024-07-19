Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 20 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, ↘️ 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем 27 — 32°.
По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 19°, днем 28 — 30°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 19:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".