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Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области

Погода 19:51   19.07.2024
Оксана Якушко
Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 20 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, ↘️ 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем ​​27 — 32°.

По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 19°, днем ​​28 — 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".