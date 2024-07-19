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Температура трохи знизиться. Якою буде погода 20 липня у Харкові та області

Погода 19:51   19.07.2024
Оксана Якушко
Температура трохи знизиться. Якою буде погода 20 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 20 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний,↘️ 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 21°, вдень 27 – 32°.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 19°, вдень 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 19:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 20 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".