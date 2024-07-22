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Снайперши на Харьковском направлении это украинские биатлонистки — фейк от РФ

Общество 16:14   22.07.2024
Оксана Якушко
Снайперши на Харьковском направлении это украинские биатлонистки — фейк от РФ Фото: ХАЦ

На днях многие ресурсы РФ распространили новость, что якобы на Харьковском направлении в составе Сил Обороны Украины воюют бывшие биатлонистки, которых уже прозвали «ведьмами», сообщил ХАЦ.

Отмечается, что «ведьмы» оказались не из робкого десятка и уже доставили немало проблем российским военным. И тогда, и сейчас первоисточником назывался один из бойцов армии россии, а «информацию» вроде бы он узнал по радиоперехвату.

Фото, используемое российскими пропагандистами, конечно, не имеет отношения к “бывшим украинским биатлонисткам”, а взято из материалов украинских СМИ о порядке военного учета женщин отдельных специальностей.

Женское подразделение «Боевые ведьмы» существует в Буче в Киевской области, работает как мобильная огневая группа, состоит из пяти женщин, активно защищающих Бучанскую общину в статусе добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ).

В 2023 году также была информация о создании женского подразделения аэроразведки под названием «Киевские ведьмы».

Но в обоих случаях речь не идет ни о бывших биатлонистках, ни о снайпершах.

Скриншот
Скриншот

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 16:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях многие ресурсы РФ распространили новость, что якобы на Харьковском направлении в составе Сил Обороны Украины воюют бывшие биатлонистки, которых уже прозвали «ведьмами», сообщил ХАЦ.".