Снайперши на Харьковском направлении это украинские биатлонистки — фейк от РФ

На днях многие ресурсы РФ распространили новость, что якобы на Харьковском направлении в составе Сил Обороны Украины воюют бывшие биатлонистки, которых уже прозвали «ведьмами», сообщил ХАЦ.

Отмечается, что «ведьмы» оказались не из робкого десятка и уже доставили немало проблем российским военным. И тогда, и сейчас первоисточником назывался один из бойцов армии россии, а «информацию» вроде бы он узнал по радиоперехвату.

Фото, используемое российскими пропагандистами, конечно, не имеет отношения к “бывшим украинским биатлонисткам”, а взято из материалов украинских СМИ о порядке военного учета женщин отдельных специальностей.

Женское подразделение «Боевые ведьмы» существует в Буче в Киевской области, работает как мобильная огневая группа, состоит из пяти женщин, активно защищающих Бучанскую общину в статусе добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ).

В 2023 году также была информация о создании женского подразделения аэроразведки под названием «Киевские ведьмы».

Но в обоих случаях речь не идет ни о бывших биатлонистках, ни о снайпершах.