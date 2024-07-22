Снайперши на Харьковском направлении это украинские биатлонистки — фейк от РФ
На днях многие ресурсы РФ распространили новость, что якобы на Харьковском направлении в составе Сил Обороны Украины воюют бывшие биатлонистки, которых уже прозвали «ведьмами», сообщил ХАЦ.
Отмечается, что «ведьмы» оказались не из робкого десятка и уже доставили немало проблем российским военным. И тогда, и сейчас первоисточником назывался один из бойцов армии россии, а «информацию» вроде бы он узнал по радиоперехвату.
Фото, используемое российскими пропагандистами, конечно, не имеет отношения к “бывшим украинским биатлонисткам”, а взято из материалов украинских СМИ о порядке военного учета женщин отдельных специальностей.
Женское подразделение «Боевые ведьмы» существует в Буче в Киевской области, работает как мобильная огневая группа, состоит из пяти женщин, активно защищающих Бучанскую общину в статусе добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ).
В 2023 году также была информация о создании женского подразделения аэроразведки под названием «Киевские ведьмы».
Но в обоих случаях речь не идет ни о бывших биатлонистках, ни о снайпершах.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: биатлонистка, снайперши, фейк, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 16:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях многие ресурсы РФ распространили новость, что якобы на Харьковском направлении в составе Сил Обороны Украины воюют бывшие биатлонистки, которых уже прозвали «ведьмами», сообщил ХАЦ.".