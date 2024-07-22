Снайперки на Харківському напрямку то українські біатлоністки – фейк від РФ
Днями багато ресурсів РФ поширили новину, що нібито на Харківському напрямку у складі Сил Оборони України воюють колишні біатлоністки, яких вже прозвали “відьми”, повідомив ХАЦ.
Зазначається, що “відьми” виявилися не з боязкого десятка і вже завдали чимало проблем російським військовим. І тоді, і зараз першоджерелом називався один з бійців армії росії, а “інформацію” начебто він дізнався через радіоперехоплення.
Фото, яке використовують російські пропагандисти, звісно, не має стосунку до “колишніх українських біатлоністок”, а взяте з матеріалів українських ЗМІ про порядок військового обліку жінок окремих спеціальностей.
Жіночий підрозділ “Бойові відьми” існує у Бучі в Київській області, він працює як мобільна вогнева група, складається з п’ятьох жінок, що активно захищають Бучанську громаду у статусі добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).
У 2023 році також була інформація про створення жіночого підрозділу аеророзвідки з назвою “Київські відьми”.
Але в обох випадках не йдеться ані про колишніх біатлоністок, ані про снайперок.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: биатлонистка, снайперши, фейк, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 16:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями багато ресурсів РФ поширили новину, що нібито на Харківському напрямку у складі Сил Оборони України воюють колишні біатлоністки, яких вже прозвали “відьми”, повідомив ХАЦ.".