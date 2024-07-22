Снайперки на Харківському напрямку то українські біатлоністки – фейк від РФ

Днями багато ресурсів РФ поширили новину, що нібито на Харківському напрямку у складі Сил Оборони України воюють колишні біатлоністки, яких вже прозвали “відьми”, повідомив ХАЦ.

Зазначається, що “відьми” виявилися не з боязкого десятка і вже завдали чимало проблем російським військовим. І тоді, і зараз першоджерелом називався один з бійців армії росії, а “інформацію” начебто він дізнався через радіоперехоплення.

Фото, яке використовують російські пропагандисти, звісно, не має стосунку до “колишніх українських біатлоністок”, а взяте з матеріалів українських ЗМІ про порядок військового обліку жінок окремих спеціальностей.

Жіночий підрозділ “Бойові відьми” існує у Бучі в Київській області, він працює як мобільна вогнева група, складається з п’ятьох жінок, що активно захищають Бучанську громаду у статусі добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

У 2023 році також була інформація про створення жіночого підрозділу аеророзвідки з назвою “Київські відьми”.

Але в обох випадках не йдеться ані про колишніх біатлоністок, ані про снайперок.