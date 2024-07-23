Враг атаковал в Глубоком, Волчанске и у 7 сел Купянского района — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 23 июля проинформировал о более чем 20 боевых столкновениях на Харьковщине за сутки.
«На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового», — сообщили в Генштабе.
Авиаудары армии РФ пришлись по районам населенных пунктов: Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник.
В целом на фронте за сутки зафиксировали 155 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях ВС РФ.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 23 июля проинформировал о более чем 20 боевых столкновениях на Харьковщине за сутки".