Враг атаковал в Глубоком, Волчанске и у 7 сел Купянского района — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 23 июля проинформировал о более чем 20 боевых столкновениях на Харьковщине за сутки.

«На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового», — сообщили в Генштабе.

Авиаудары армии РФ пришлись по районам населенных пунктов: Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 155 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях ВС РФ.