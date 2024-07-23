Ворог атакував у Глибокому, Вовчанську й поблизу 7 сіл Куп’янщини – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 23 липня поінформував про більш ніж 20 бойових зіткнень на Харківщині за добу.
“На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового”, – повідомили в Генштабі.
Авіаудари армії РФ припали по районах населених пунктів: Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник.
Загалом на фронті за добу зафіксовано 155 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 23 липня поінформував про більш ніж 20 бойових зіткнень на Харківщині за добу".