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Ворог атакував у Глибокому, Вовчанську й поблизу 7 сіл Куп’янщини – Генштаб

Події 08:13   23.07.2024
Оксана Горун
Ворог атакував у Глибокому, Вовчанську й поблизу 7 сіл Куп’янщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 23 липня поінформував про більш ніж 20 бойових зіткнень на Харківщині за добу.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового”, – повідомили в Генштабі.

Авіаудари армії РФ припали по районах населених пунктів: Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник.

Загалом на фронті за добу зафіксовано 155 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ЗС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 08:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 23 липня поінформував про більш ніж 20 бойових зіткнень на Харківщині за добу".