Ворог атакував у Глибокому, Вовчанську й поблизу 7 сіл Куп’янщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 23 липня поінформував про більш ніж 20 бойових зіткнень на Харківщині за добу.

“На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового”, – повідомили в Генштабі.

Авіаудари армії РФ припали по районах населених пунктів: Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник.

Загалом на фронті за добу зафіксовано 155 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ЗС РФ.