Сегодня россияне сбросили уже 15 КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
Россияне целились по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ.
Сегодня на Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска у Тихого, Глубокого и Сотницкого Казачка.
На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений возле Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне целились по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ.".