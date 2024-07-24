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Сегодня россияне сбросили уже 15 КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 16:52   24.07.2024
Оксана Якушко
Сегодня россияне сбросили уже 15 КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

Россияне целились по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня на Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска у Тихого, Глубокого и Сотницкого Казачка.

На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений возле Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.

Читайте также: Генштаб сообщил, где враг акцентировал атакующие действия на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне целились по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ.".