Сегодня россияне сбросили уже 15 КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Россияне целились по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня на Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска у Тихого, Глубокого и Сотницкого Казачка.

На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений возле Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.