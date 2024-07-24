Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Росіяни цілили по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни п’ять разів штурмували оборонні рубежі українського війська біля Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів біля Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки.