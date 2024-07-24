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Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 16:52   24.07.2024
Оксана Якушко
Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Росіяни цілили по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни п’ять разів штурмували оборонні рубежі українського війська біля Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів біля Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки.

Читайте також: Генштаб повідомив, де ворог акцентував атакувальні дії на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни цілили по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи, повідомив Генштаб ЗСУ.".