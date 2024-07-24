Тело погибшего изъяли из-под завалов в Лозовой Харьковской области

В результате ракетного удара по Лозовой пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются», — рассказал Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил о ракетном ударе по Лозовой.