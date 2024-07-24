Тело погибшего изъяли из-под завалов в Лозовой Харьковской области
Фото: ГСЧС
В результате ракетного удара по Лозовой пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются», — рассказал Синегубов.
Ранее Синегубов сообщил о ракетном ударе по Лозовой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: завали, загиблий, Лозовая, Олег Синегубов, погибший, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Лозовой пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".