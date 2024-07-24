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Тело погибшего изъяли из-под завалов в Лозовой Харьковской области

Происшествия 16:10   24.07.2024
Оксана Якушко
Тело погибшего изъяли из-под завалов в Лозовой Харьковской области Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Лозовой пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются», — рассказал Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил о ракетном ударе по Лозовой.

Читайте также: Трое пострадавших – россияне ударили ракетой по Лозовой Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Лозовой пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".