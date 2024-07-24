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Тіло загиблого вилучили з-під завалів у Лозовій на Харківщині

Події 16:10   24.07.2024
Оксана Якушко
Тіло загиблого вилучили з-під завалів у Лозовій на Харківщині

Внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали чотири людини, ще стосовно двох людей продовжуються пошуки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються”, – розповів Синєгубов.

Раніше Синєгубов повідомив про ракетний удар по Лозовій.

Читайте також: Троє постраждалих – росіяни вдарили ракетою по Лозовій на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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Тіло загиблого вилучили з-під завалів у Лозовій на Харківщині
Тіло загиблого вилучили з-під завалів у Лозовій на Харківщині
24.07.2024, 16:10

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 16:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали чотири людини, ще стосовно двох людей продовжуються пошуки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".