Тіло загиблого вилучили з-під завалів у Лозовій на Харківщині

Внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали чотири людини, ще стосовно двох людей продовжуються пошуки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються”, – розповів Синєгубов.

Раніше Синєгубов повідомив про ракетний удар по Лозовій.