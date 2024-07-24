Тіло загиблого вилучили з-під завалів у Лозовій на Харківщині
Внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали чотири людини, ще стосовно двох людей продовжуються пошуки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються”, – розповів Синєгубов.
Раніше Синєгубов повідомив про ракетний удар по Лозовій.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: завали, загиблий, Лозовая, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 16:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали чотири людини, ще стосовно двох людей продовжуються пошуки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".