Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Шевченковском районе Харькова, где жительница обустроила клумбу, альпийскую горку и декоративный мини-пруд.

«Здесь можно увидеть разнообразные яркие цветы, ухоженные с большой любовью и заботой. Альпийская горка придает особого шарма, привлекая внимание прохожих и создавая уют для жильцов дома», — отметили коммунальщики.

Автор – Наталья Ермак. Женщина также работает коммунальщиком. Как рассказали в КП, жительница считает, что цветы и ухоженная территория помогают отвлечься от тревог.