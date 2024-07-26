Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Шевченковском районе Харькова, где жительница обустроила клумбу, альпийскую горку и декоративный мини-пруд.
«Здесь можно увидеть разнообразные яркие цветы, ухоженные с большой любовью и заботой. Альпийская горка придает особого шарма, привлекая внимание прохожих и создавая уют для жильцов дома», — отметили коммунальщики.
Автор – Наталья Ермак. Женщина также работает коммунальщиком. Как рассказали в КП, жительница считает, что цветы и ухоженная территория помогают отвлечься от тревог.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: двор, житель, коммунальщик, КП «Харьковблагоустройство», мини-пруд, Харьков, цветы;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Шевченковском районе Харькова, где жительница обустроила клумбу, альпийскую горку и декоративный мини-пруд.".