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Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото)

Общество 12:49   26.07.2024
Виктория Яковенко
Мини-пруд и альпийская горка: двор в Харькове украсила жительница дома (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Шевченковском районе Харькова, где жительница обустроила клумбу, альпийскую горку и декоративный мини-пруд.

«Здесь можно увидеть разнообразные яркие цветы, ухоженные с большой любовью и заботой. Альпийская горка придает особого шарма, привлекая внимание прохожих и создавая уют для жильцов дома», — отметили коммунальщики.

Автор – Наталья Ермак. Женщина также работает коммунальщиком. Как рассказали в КП, жительница считает, что цветы и ухоженная территория помогают отвлечься от тревог.

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Фото: КП «Харьковблагоустройство»
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Фото: КП «Харьковблагоустройство»
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Фото: КП «Харьковблагоустройство»
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Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Читайте также: Декоративные деревья и цветы: на Алексеевке жители обустроили двор дома (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Шевченковском районе Харькова, где жительница обустроила клумбу, альпийскую горку и декоративный мини-пруд.".