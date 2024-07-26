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Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)

Суспільство 12:49   26.07.2024
Вікторія Яковенко
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

КП «Харківблагоустрій» опублікувало фото одного з дворів у Шевченківському районі Харкова, де жителька облаштувала клумбу, альпійську гірку й декоративний мініставок.

«Тут можна побачити різноманітні яскраві квіти, доглянуті з великою любов’ю та турботою. Альпійська гірка додає простору особливого шарму, привертаючи увагу перехожих і створюючи затишок для мешканців будинку», – зазначили комунальники.

Авторка – Наталія Єрмак. Жінка також працює комунальницею. Як розповіли в КП, жителька вважає, що квіти та доглянута територія допомагають відволіктися від тривог.

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Фото: КП “Харківблагоустрій”
03
Фото: КП “Харківблагоустрій”
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Фото: КП “Харківблагоустрій”
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Фото: КП “Харківблагоустрій”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 12:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» опублікувало фото одного з дворів у Шевченківському районі Харкова, де жителька облаштувала клумбу, альпійську гірку й декоративний мініставок.".