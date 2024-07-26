Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)

КП «Харківблагоустрій» опублікувало фото одного з дворів у Шевченківському районі Харкова, де жителька облаштувала клумбу, альпійську гірку й декоративний мініставок.

«Тут можна побачити різноманітні яскраві квіти, доглянуті з великою любов’ю та турботою. Альпійська гірка додає простору особливого шарму, привертаючи увагу перехожих і створюючи затишок для мешканців будинку», – зазначили комунальники.

Авторка – Наталія Єрмак. Жінка також працює комунальницею. Як розповіли в КП, жителька вважає, що квіти та доглянута територія допомагають відволіктися від тривог.