Ночью от +11, шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля
Во вторник, 30 июля, в Харькове и области переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются шквалы до 15 — 20 м/с. Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — 21 — 23.
По области ночью температура составит от 11 до 16 градусов, днем — 19 — 24.
Читайте также: Ситуация улучшается: во вторник украинцам не планируют отключать свет
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью от +11, шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 30 июля, в Харькове и области переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза.".