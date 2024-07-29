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Ночью от +11, шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля

Общество 19:25   29.07.2024
Елена Нагорная
Ночью от +11, шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля

Во вторник, 30 июля, в Харькове и области переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Утром и днем по Харькову и области ожидаются шквалы до 15 — 20 м/с. Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый, предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — 21 — 23.

По области ночью температура составит от 11 до 16 градусов, днем — 19 — 24.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 30 июля, в Харькове и области переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза.".