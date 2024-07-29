Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня
У вівторок, 30 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вранці та вдень по Харкову та області очікуються шквали до 15 – 20 м/с. Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, удень – 21 – 23.
По області вночі температура становитиме від 11 до 16 градусів, удень – 19 – 24.
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- Категорії: Погода, Суспільство, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 30 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза".