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Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня

Погода 19:25   29.07.2024
Олена Нагорна
Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня

У вівторок, 30 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вранці та вдень по Харкову та області очікуються шквали до 15 – 20 м/с. Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, удень – 21 – 23.

По області вночі температура становитиме від 11 до 16 градусів, удень – 19 – 24.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 30 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза".