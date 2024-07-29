Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня

У вівторок, 30 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вранці та вдень по Харкову та області очікуються шквали до 15 – 20 м/с. Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, удень – 21 – 23.

По області вночі температура становитиме від 11 до 16 градусів, удень – 19 – 24.