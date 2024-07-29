Ситуація покращується: у вівторок українцям не планують вимикати світло
У вівторок, 30 липня, вимикати світло українцям не планують, повідомили у НЕК “Укренерго”.
“При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково“, – йдеться у публікації.
Сьогодні заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що ситуація в енергосистемі покращується, і це є поступовим результатом наймасштабнішої в історії країни ремонтної кампанії на обʼєктах генерації та передачі електроенергії.
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Оновлений графік відключень електроенергії в Харкові та області на період з 27 липня по 2 серпня – за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електроенергія, НЭК "Укрэнерго", світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 17:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 30 липня, вимикати світло українцям не планують, повідомили у НЕК “Укренерго”.".