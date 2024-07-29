Ситуація покращується: у вівторок українцям не планують вимикати світло

У вівторок, 30 липня, вимикати світло українцям не планують, повідомили у НЕК “Укренерго”.

“При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково“, – йдеться у публікації.

Сьогодні заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що ситуація в енергосистемі покращується, і це є поступовим результатом наймасштабнішої в історії країни ремонтної кампанії на обʼєктах генерації та передачі електроенергії.

Оновлений графік відключень електроенергії в Харкові та області на період з 27 липня по 2 серпня – за посиланням.