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Ситуація покращується: у вівторок українцям не планують вимикати світло

Суспільство 17:54   29.07.2024
Олена Нагорна
Ситуація покращується: у вівторок українцям не планують вимикати світло

У вівторок, 30 липня, вимикати світло українцям не планують, повідомили у НЕК “Укренерго”.

При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково“, –  йдеться у публікації.

Сьогодні заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що ситуація в енергосистемі покращується, і це є поступовим результатом наймасштабнішої в історії країни ремонтної кампанії на обʼєктах генерації та передачі електроенергії.

Читайте також: Плюс дві години зі світлом: обленерго про відключення на Харківщині 29 липня

Оновлений графік відключень електроенергії в Харкові та області на період з 27 липня по 2 серпня – за посиланням.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 30 липня, вимикати світло українцям не планують, повідомили у НЕК “Укренерго”.".