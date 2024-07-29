Ситуация улучшается: во вторник украинцам не планируют отключать свет

Во вторник, 30 июля, отключать свет украинцам не планируют, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.

Сегодня замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что ситуация в энергосистеме улучшается, и это является постепенным результатом самой масштабной в истории страны ремонтной кампании на объектах генерации и передачи электроэнергии.

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 27 июля по 2 августа — по ссылке.