Ситуация улучшается: во вторник украинцам не планируют отключать свет
cek.dp.ua
Во вторник, 30 июля, отключать свет украинцам не планируют, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.
Сегодня замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что ситуация в энергосистеме улучшается, и это является постепенным результатом самой масштабной в истории страны ремонтной кампании на объектах генерации и передачи электроэнергии.
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Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 27 июля по 2 августа — по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, НЭК "Укрэнерго", отключения, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 30 июля, отключать свет украинцам не планируют, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".