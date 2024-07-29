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Ситуация улучшается: во вторник украинцам не планируют отключать свет

Общество 17:54   29.07.2024
Елена Нагорная
Ситуация улучшается: во вторник украинцам не планируют отключать свет cek.dp.ua

Во вторник, 30 июля, отключать свет украинцам не планируют, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», — говорится в публикации.

Сегодня замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что ситуация в энергосистеме улучшается, и это является постепенным результатом самой масштабной в истории страны ремонтной кампании на объектах генерации и передачи электроэнергии.

Читайте также: Плюс два часа со светом: облэнерго об отключениях на Харьковщине 29 июля

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 27 июля по 2 августа — по ссылке.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 17:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 30 июля, отключать свет украинцам не планируют, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".